Roma: Gasparri (FI), fiaccolata a Tor Bella Monaca in segno di legalità e sicurezza

20 luglio 2021

- Il coordinatore romano di Forza Italia e vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri ha partecipato alla fiaccolata, organizzata dal Municipio VI di Roma, a Tor Bella Monaca, in segno di solidarietà con le forze dell'ordine dopo l'aggressione subita da alcuni Carabinieri nei giorni scorsi. "È importante l'azione che le forze dell'arma svolgono ogni giorno per garantire ordine e sicurezza soprattutto in questa zona che soffre di molti problemi - afferma il vicepresidente Gasparri -. Un'iniziativa, quella di oggi, volta a diffondere un messaggio di legalità e di recupero rispetto all'uso di sostanze stupefacenti. Oggi siamo qui per sottolineare che bisogna far vincere la legalità e la vita contro la droga e stroncare ogni tipologia di attività di spaccio o di violenza. Forza Italia, in questa zona, ha stipulato un accordo di cui sono stato promotore, tra la Comunità Incontro, i gruppi di ascolto e il Municipio VI per favorire una cultura dell'ascolto e del recupero per chi cade nel gorgo della droga. C'è stata una grande partecipazione anche da parte di varie autorità ed esponenti della politica del territorio, a sostegno del Presidente e del Vicepresidente del Municipio VI, Nicola Franco e Andrea La Fortuna, a cui sono molto legato".(Com)