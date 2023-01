Pd: Letta, forze politiche intorno a noi vogliono sostituirci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sappiamo benissimo che non siamo nella situazione ideale. Anche io avrei voluto trovarmi in una situazione diversa: stavolta per la prima volta abbiamo intorno forze che vogliono sostituirci”. Così il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso della direzione nazionale in corso a Roma. “Dipende da noi. Se ciascuno dice solo cosa non gli va bene poi diventa una cacofonia insopportabile”, ha aggiunto. (Rin)