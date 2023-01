Sicurezza: Damiani (FI), bene potenziamento organico agenti in Bat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'arrivo alla Questura di Barletta Andria Trani di undici nuovi agenti è una notizia molto positiva, che conferma la costante attenzione nei confronti del nostro territorio. Dopo i rinforzi all'organico nel luglio scorso, con ben 21 agenti, anche a seguito di sollecitazione al ministero da parte dei parlamentari pugliesi di centrodestra, prosegue anche con il nuovo governo l'incremento della forza pubblica a presidio dei nostri territori per garantire maggior sicurezza ai cittadini". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Dario Damiani. "L'obiettivo, che continuerò a seguire personalmente, è raggiungere quanto prima il numero congruo di risorse, uomini e mezzi, previsto per le Forze dell'ordine sul territorio provinciale. Colgo l'occasione per augurare buon lavoro ai nuovi agenti e a tutto il personale impegnato nell'encomiabile difesa quotidiana delle nostre comunità", conclude il parlamentare. (Com)