Pd: Letta, anche su contenuti siamo riusciti a farci del male

- Sui contenuti “siamo riusciti a farci del male nel racconto esterno. La discussione è intensa e fortissima, ma è stata raccontata da molti di noi in modo banalizzante”. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso della direzione nazionale in corso a Roma. “Abbiamo evitato spaccature deleterie ma adesso - ha aggiunto - concentriamoci su ciò che il congresso e la fase costituente possono dare per il nostro rilancio. Vedo rispetto reciproco tra i candidati, valorizziamolo”. Quanto alle primarie “i candidati hanno tutte le qualità per rendere dibattito vivo e aggregante. E ciò nel momento l'azione del governo mostra crepe”, ha concluso. (Rin)