Piemonte: incontro tra Salvini, Cirio e Lo Russo su Metro, Tav e autostrada Asti-Cuneo

23 luglio 2021

- Si è svolto oggi l'incontro tra il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Al centro del colloquio, definito in una nota del Ministero come "cordiale ed estremamente concreto", la necessità di velocizzare la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana di Torino con un Commissario con poteri speciali utilizzando il metodo già visto in molte altre grandi opere. Inoltre si è fatto il punto della situazione sull’Alta Velocità Torino-Lione e l’Asti-Cuneo. Nel caso del Tav, Salvini ha espresso il desiderio di effettuare un sopralluogo al cantiere. Per l’Asti-Cuneo il Mit ha garantito massima attenzione affinché non ci siano ritardi: ora la questione è sul tavolo del ministero della Cultura. Per quanto riguarda il dossier-Metropolitana, Salvini intende "condividere la linea degli enti locali nel nome della politica del fare, dell’accelerare e dello sbloccare: rappresenta la nuova filosofia del Mit", ha concluso. (Rpi)