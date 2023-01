Giustizia: M5s, urgente rivedere geografia giudiziaria, garantire diritti di tutti cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La revisione della geografia giudiziaria voluta dal governo Monti nel 2012 col fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, ha in realtà prodotto disfunzioni ed inefficienze in tutta Italia, creando considerevoli disagi ai cittadini. Ad esempio, in Calabria dopo la soppressione del tribunale di Rossano, per raggiungere il tribunale accorpante di Castrovillari si può arrivare a percorrere 120 chilometri. In Abruzzo, se i quattro piccoli tribunali chiudessero mezza regione resterebbe senza un tribunale o un ufficio di procura. La riforma del governo Monti non ha evidentemente preso in considerazione le zone del nostro territorio dove mancano mezzi di trasporto pubblico, dove vi è carenza infrastrutturale e vetustà della rete viaria. Il diritto di accesso alla giustizia deve essere garantito per tutti i cittadini da Nord a Sud. Il governo intende intervenire per sanare le storture di una riforma che ha allontanato i cittadini dalla giustizia?". Lo ha detto la deputata M5s Elisa Scutellà nel corso del question time alla Camera rivolgendosi al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Nella replica al ministro, il deputato pentastellato Federico Cafiero De Raho ha osservato come la riforma del 2012 "sia stata del tutto fallimentare, avendo essa ignorato le esigenze di giustizia dei territori. Le sedi giudiziarie - ha proseguito - sono istituzioni a cui i cittadini guardano con fiducia. Sono stati cancellati dei tribunali anche in territori ad altissima intensità mafiosa. Questa riforma - ha concluso - è sempre più urgente". (Rin)