Spagna: Sanchez, governo continuerà a dare dignità alle pensioni e aumentare salario minimo (2)

- Sanchez ha ricordato che quando governava il Pp, nel 2013 in Spagna c'erano quasi 6 milioni di disoccupati, un crollo dei consumi e del settore culturale a causa dell'aumento dell'Iva e la chiusura dei servizi di emergenza nelle zone rurali. Il capo dell'esecutivo ha anche menzionato l'allontanamento di massa dei giovani, i tagli alla scienza e alla ricerca e la corruzione come i principali problemi della guida popolare. Sanchez ha difeso la riforma del lavoro approvata dall'esecutivo di coalizione e l'ha contrapposta a quella presentata dal Pp, che a suo avviso "non ha fermato l'emorragia della disoccupazione, non ha ridotto la precarietà del lavoro e ha affossato i salari". (Spm)