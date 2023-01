Usa: Corte suprema, restrizioni ad armi da fuoco a New York potranno rimanere in vigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha stabilito che le restrizioni approvate a luglio dallo Stato di New York per limitare la possibilità di portare con sé armi da fuoco nei luoghi pubblici, imponendo anche nuovi requisiti per acquistarne una, potranno rimanere in vigore. La sentenza della Corte suprema, tuttavia, non è definitiva. Dopo l’approvazione della legge firmata a luglio dalla governatrice dello Stato, la democratica Kathy Hochul, alcune associazioni di possessori di armi da fuoco ha fatto causa per bloccarne l’entrata in vigore, ottenendo il sostegno di un giudice distrettuale della città di Syracuse. Successivamente, la Corte d’appello del secondo circuito giudiziario federale ha stabilito che le norme potranno rimanere in vigore ad interim, fino a che non sarà concluso il processo giudiziario. A quel punto, le associazioni hanno chiesto un intervento della Corte suprema per bloccare la legge fino a che non sarà concluso il processo davanti alla Corte d’appello, affermando che “non avere con sé un’arma da fuoco espone i cittadini al costante rischio di essere vittima di un crimine violento”. Nella sentenza non è presente una motivazione, ma i giudici Samuel Alito e Clarence Thomas hanno affermato in una nota che “la decisione non impedisce ai cittadini di avanzare una richiesta analoga in futuro, nel caso in cui la Corte d’appello non fornisca in tempi ragionevoli una motivazione per la sua decisione”. (Was)