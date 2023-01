Lombardia: stanziati 31 milioni per potenziamento neuropsichiatria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono due gli strumenti terapeutici fondamentali per la cura e la riabilitazione dei ragazzi: le comunità terapeutiche e i centri diurni. Regione Lombardia ha quindi deciso di aumentare la tariffa giornaliera delle comunità terapeutiche da 180 euro a 270 euro per gli attuali 276 posti, mettere a contratto altri 68 posti di comunità per avere maggiori possibilità di ingresso per i ragazzi lombardi, aumentando così i posti a disposizione del Servizio Sanitario Regionale. Regione ha inoltre chiesto ad ogni comunità di destinare un posto a minori provenienti dal circuito giudiziario o con particolari gravità, remunerandolo 290 euro al giorno. Tra le altre richieste la messa a contratto di altri 80 posti di centro diurno facilitando l'uscita dalle comunità attraverso l'assistenza anche sul territorio. Si tratta di un impatto economico di circa 31 milioni tra il 2023 e il 2024, quando il sistema sarà completamente a regime, e che va ad aggiungersi ad altri importanti provvedimenti che hanno riguardato l'area delle dipendenze e la salute mentale, in particolare per quanto riguarda i disturbi alimentari. Un importante investimento nell'ambito della Npia (neuropsichiatria infanzia e adolescenza) frutto di un tavolo tecnico che ha visto operare la dg welfare insieme agli erogatori pubblici e privati del sistema, agli esperti e alle società scientifiche della Regione. (Com)