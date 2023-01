Sri Lanka-Canada: diritti umani, Colombo protesta per sanzioni annunciate da Ottawa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dello Sri Lanka, Ali Sabry, ha convocato oggi l’ambasciatore ad interim del Canada, Daniel Bood, per esprimere “profondo rammarico” per le sanzioni unilaterali annunciate ieri dal governo canadese contro quattro cittadini cingalesi, di cui due ex presidenti. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Colombo. Secondo Sabry l’iniziativa risponde a motivi di politica interna canadese e rappresenta un “pericoloso precedente”. L’esponente dell’esecutivo dello Sri Lanka ha esortato la controparte a rivedere la sua decisione e a impegnarsi in un confronto costruttivo, sottolineando che lo Sri Lanka è impegnato in un complesso processo di ripresa economica e riconciliazione nazionale e che il Canada è un partner di sviluppo di lunga data. (segue) (Inn)