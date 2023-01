Sri Lanka-Canada: diritti umani, Colombo protesta per sanzioni annunciate da Ottawa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ottawa – come spiega un comunicato del suo ministero degli Esteri – ha imposto sanzioni ai sensi delle leggi Special Economic Measures Act e Immigration and Refugee Protection Act per le sistematiche violazioni dei diritti umani durante la guerra civile combattuta nel Paese insulare asiatico dal 1983 al 2009. Le misure sanzionatorie colpiscono gli ex presidenti Gotabaya Rajapaksa e Mahinda Rajapaksa e due ufficiali militari: il sergente maggiore Sunil Ratnayake e il tenente comandante Chandana Prasad Hettiarachchi. Per le persone sanzionate è stato disposto il divieto di transazioni e ingresso in Canada, nonché il congelamento dei beni nel Paese nordamericano. (Inn)