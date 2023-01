Lazio 2023: D'Amato, mi sostengono 7 liste, una in più di Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mi campagna elettorale sta andando bene, ora stiamo pensando alle liste, abbiamo il sostegno di 7 liste, una in più del centrodestra, anche superiore a quelle di quando vincemmo con Zingaretti nel 2018". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine della presentazione del programma elettorale della coalizione progressista e riformista presso l'hub di via Marsala a Roma. "È una competizione molto aperta. Ci rivolgiamo a tutti gli elettori: è una elezione diretta a turno unico e vince chi prende un punto in più", ha concluso D'Amato. (Rer)