Veneto: Asiago Dop rinnova collaborazione con McDonald's

- Aisago Dop ha annunciato di aver rinnovato la propria collaborazione con la catena McDonald's anche per l'edizione 2023. Il formaggio sarà inserito nella linea di hamburger premium selezionati da Joe Bastianich 'My Selection'. "Torniamo con grande piacere a collaborare con McDonald's", ha affermato Fiorenzo Rigoni, presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago, "confermando la nostra ultradecennale esperienza insieme. In questi anni di grande successo, il formaggio Asiago, prodotto d'origine certa, ha permesso di scegliere la qualità anche fuori casa e conquistato i palati col suo sapore unico ed autentico. Oggi l'Asiago Dop, terzo formaggio più noto tra i consumatori, secondo una recente indagine Nielsen, conferma la sua unicità nel panorama delle eccellenze agroalimentari italiane e la sua immagine giovane e contemporanea". La catena stima di comprarne 221 tonnellate. "Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con il Consorzio Tutela Formaggio Asiago, che torna in My Selection con l'obiettivo di diffondere la conoscenza delle eccellenze agroalimentari. L'obiettivo, accanto ai Consorzi di Tutela e ai produttori locali, è di ampliare il nostro ruolo di interlocutore del sistema agroalimentare e di valorizzare tutte le filiere coinvolgendo sempre più prodotti certificati. Vogliamo non solo renderli accessibili a più persone ma incentivare un dialogo tra consumatore finale e produzione. È in questo modo che favoriamo e promuoviamo la sostenibilità delle filiere nell'industria agroalimentare" ha dichiarato Dario Baroni, Amministratore delegato McDonald's Italia. (Rev)