Milano: secondo Nomisma i lavoratori milanesi son sempre più ansiosi e annoiati

- Ansiosi, annoiati e, in linea generale poco soddisfatti. Sono questi i sentimenti che i lavoratori milanesi provano mentre varcano l'ingresso degli uffici e che sono emersi durante la presentazione della ricerca Nomisma "Osservatorio sui nuovi luoghi di lavoro" presso la sede di Assolombarda a Milano. All'interno del campione di 500 lavoratori del capoluogo lombardo e di 10 manager di importanti imprese italiane, le sensazioni dominanti sono infatti quelle della noia (34 per cento) e ansia (30 per cento), entrambi seguite a distanza dalla felicità (17 per cento). Se in Europa i lavori soddisfatti della propria occupazione sono il 10 per cento, in Italia sono il 5 per cento. Percentuali che, nel corso degli ultimi anni, si sono acuite anche a causa di fattori esterni come la pandemia, il lockdown e le continue crisi economiche e non solo, che hanno accresciuto la sensibilità delle persone verso il benessere sul posto di lavoro, talvolta anche a discapito dello stipendio. Secondo lo studio Nomisma, il 29 per cento degli intervistati si è infatti dimessa o ha cambiato azienda o posizione lavorativa negli ultimi sei mesi. Riconoscimento economico, dei meriti professionali, flessibilità dell'orario di lavoro, formazione continua, uffici che favoriscono l'ingresso di luce naturale e capacità di trattenere talenti: secondo i dipendenti intervistati dallo studio compiuto da Nomisma, è questa la top cinque degli aspetti più importanti negli ambienti lavorativi. (Rem)