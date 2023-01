Kenya-Somalia: quattro operai uccisi al confine nell'esplosione di un ordigno artigianale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro lavoratori dell'agenzia autostradale keniota sono rimasti uccisi nell'esplosione di un ordigno posizionato sulla strada al confine con la Somalia che stavano percorrendo. Lo riferisce "Garowe Online" citando fonti di polizia, secondo le quali le vittime erano a bordo di tre auto in movimento da Garissa a Bura e sono state sorprese dall'esplosione, attribuita a miliziani di Al Shabaab. L'attacco avviene in mesi in cui il governo somalo guidato dal presidente Sheikh Hassan Mohamud ha lanciato una vasta offensiva contro il gruppo jihadista, promettendo di sradicarne le attività dal territorio. La risposta federale, sostenuta da milizie locali alleate e dall'aeronautica statunitense, ha scatenato una nuova ondata di attacchi jihadisti contro civili e militari che ha interessato anche il vicino Kenya: a fine agosto, a stretto giro dall’elezione di William Ruto come nuovo presidente del Kenya, Al Shabaab ha invitato Nairobi a rivedere la sua politica estera ed in particolare “l’aggressiva invasione militare” portata avanti in Somalia, minacciando ritorsioni in caso contrario. “Se il neoeletto governo insiste sulla via della guerra e sul proseguimento degli attacchi aggressivi in ​​Somalia, i mujaheddin Al-Shabaab non solo prenderanno di mira le truppe che hanno invaso il Paese, ma effettueranno attacchi al cuore e ai maggiori centri del Kenya”. Ai primi di novembre due operatori sanitari, il loro autista ed un paziente sono stati rapiti da sospetti miliziani di Al Shabaab nella contea keniota di Mandera, alla frontiera con la Somalia, e trasportati forzatamente oltre il confine. (segue) (Res)