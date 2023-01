Kenya-Somalia: quattro operai uccisi al confine nell'esplosione di un ordigno artigianale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo jihadista somalo ha spesso accusato il Kenya di ingerenza negli affari interni alla Somalia, puntando il dito in particolare sulla presenza militare di Nairobi nel Paese del Corno d’Africa, dove sono di stanza quasi 3.500 militari nel quadro della Missione di transizione dell’Unione africana (Atmis). Nel comunicato diffuso a novembre dalla Al Kataib Media Foundation, organo di comunicazione ufficiale del gruppo jihadista, Al Shabaab ha dichiarato che, con il pretesto di garantire la sicurezza regionale, l’esercito keniota si è macchiato in Somalia di “crimini terrificanti”. “Sono passati 11 anni da quando il Kenya ha invaso la Somalia e fino ad oggi non è riuscito a raggiungere nessuno degli obiettivi fondamentali dell’invasione. Le forze militari keniote sono isolate nelle loro basi, non escono dai loro rifugi”, affermano i jihadisti, sostenendo che oltre a non aver contribuito alla sicurezza somala l’esercito keniota ha determinato un aumento degli attacchi terroristici in Kenya, sia contro i civili che contro i militari. I jihadisti accusano inoltre i media kenioti di aver taciuto “i fatti terrificanti della guerra al popolo keniota” e di non averlo aiutato a “farsi domande critiche sull’invasione della Somalia”, sostenendo inoltre che il governo di Nairobi abbia “rifiutato di riconoscere il numero di soldati uccisi in Somalia, ad oggi ancora sconosciuto”. In aggiunta a questo, prosegue Al Shabaab, i militari morti per difendere il loro paese sono stati sepolti in tombe sconosciute, mentre i prigionieri catturati durante la guerra trasferiti in un luogo deserto. Nel comunicato si legge anche che il governo keniota ha raddoppiato la pressione contro i giovani musulmani “effettuando rapimenti e uccisioni illegali con il pretesto di combattere il cosiddetto terrorismo”, e che a questo scopo il movimento jihadista esorta “i musulmani kenioti a proteggere se stessi e le loro famiglie dalle sofferenze che il governo keniota ha inflitto loro”. (Res)