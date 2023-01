Ucraina: Grossi (Aiea), continua nostra attività di mediazione su Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) prosegue la sua attività di mediazione tra russi e ucraini per mantenere l’area di protezione attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha dichiarato il direttore dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, intervistato da “Rai News 24”. Secondo Grossi, sono presenti 4-5 ispettori dell’Aiea all’interno della centrale nucleare che si occupano di fornire assistenza tecnica e della formazione del personale locale. “La presenza dei nostri funzionari a Zaporizhzhia è solo il primo passo. Non dobbiamo però fermarci qui, dobbiamo raggiungere il prossimo obiettivo”, ha dichiarato Grossi.(Res)