Roma: assessore Casa, nel 2022 350 alloggi popolari assegnati da Capitale

- Nell'ultimo anno Roma Capitale ha messo a disposizione delle persone con i requisiti per l'accesso all'Edilizia residenziale pubblica circa 350 case popolari. Un numero importante, nonostante la situazione drammatica che abbiamo quando ci siamo insediati (circa 36 assegnazioni nel secondo semestre 2021)". Così, in una nota, l'assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi. "Ci siamo rimboccati le maniche - aggiunge - e abbiamo lavorato duramente per sbloccare la graduatoria. E così abbiamo fatto, perché siamo partiti con 70 assegnazioni nel primo semestre, mentre nel secondo semestre abbiamo accelerato fino a raggiungere l'obiettivo di circa 10 assegnazioni a settimana, più di una al giorno, circa 84 in tre mesi al netto dei giorni festivi". (segue) (Com)