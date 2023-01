Roma: assessore Casa, nel 2022 350 alloggi popolari assegnati da Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A tutto ciò va aggiunto un ulteriore elemento di vanto per l'Amministrazione: in estate, insieme alla Regione Lazio e alla Prefettura di Roma, abbiamo concluso con grande successo due grandi sgomberi di palazzi occupati, coerentemente con la nostra idea di 'da casa a casa', liberando senza l'uso della forza pubblica lo stabile in via delle Province e l'ex clinica Valle Fiorita: 201 alloggi popolari consegnati a tutti coloro che rispettavano i requisiti per l'Edilizia Residenziale Pubblica", prosegue ancora. (segue) (Com)