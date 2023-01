Roma: assessore Casa, nel 2022 350 alloggi popolari assegnati da Capitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma il lavoro non è affatto concluso: in estate, durante la variazione di bilancio, il sindaco Roberto Gualtieri ha stanziato circa 220 milioni di euro per acquistare nuove case popolari per le persone in graduatoria, che nel frattempo abbiamo sbloccato. E grazie a queste risorse siamo in procinto di acquistare, non appena arriverà l'approvazione dell'Assemblea Capitolina, 199 unità immobiliari dall'INPS, di cui 120 case. Il primo stock che ci apprestiamo ad acquistare di una lunga serie che ne arriveranno. Non dimentichiamoci che Roma è stata la prima città ad applicare la deroga sull'articolo 5 del decreto Lupi, dando l'accesso ai servizi fondamentali come residenza e allacci alle utenze, quindi dignità, a migliaia di persone della nostra città. Lo abbiamo detto e lo confermiamo anche oggi: la casa è al centro della nostra politica", conclude. (Com)