Torino: Lo Russo, scomparsa di Sassoli un anno fa lascia un grande vuoto

- Un anno fa, David Sassoli ci lasciava. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto, privandoci non soltanto di una figura di altissimo profilo dal punto di vista politico, ma, soprattutto, di una persona dal grandissimo valore umano. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Politico e giornalista appassionato, la sua umanità, la sua competenza e il suo senso delle istituzioni sono state un grande esempio: con il suo lavoro ha contribuito a una visione di Europa fatta di comunità, progettualità e futuro. Un'Europa che, per citare le sue parole 'ci può aiutare a stare meglio al mondo'. A un anno di distanza sentiamo forte la mancanza di David, 'custode dell’Europa e della democrazia' come lo ha definito la presidente Von der Leyen: continueremo a tenere vivo il suo ricordo con il lavoro e l'impegno, seguendo la strada che ci ha indicato", conclude Lo Russo. (Rpi)