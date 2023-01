Regno Untio: tasse universitarie in Inghilterra congelate per due anni a 10.500 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tasse universitarie in Inghilterra rimarranno bloccate alla cifra di 9.250 sterline (circa 10.500 euro) per i prossimi due anni su decisione del governo britannico. Verranno donati anche 15 milioni di sterline (circa 17 milioni di euro) ai fondi per gli studenti in difficoltà, e le borse di studio per studenti universitari e post-laurea aumenteranno del 2,8 per cento per l'anno accademico 2023/24. L'Unione nazionale degli studenti (Nus) ha accolto con favore l'aiuto finanziario del governo, ma ha affermato che i fondi per gli studenti in difficoltà sono "una soluzione rapida a un problema a lungo termine". Nus, che rappresenta gli studenti di tutto il Regno Unito, ha esortato il governo ad andare oltre offrendo prestiti e sovvenzioni maggiori per il costo della vita a quegli studenti che stanno affrontando "l'aumento vertiginoso degli affitti". (Rel)