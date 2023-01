Veneto: andamento assistenza medica, nel 2022 assegnato 55 per cento zone pubblicate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunita oggi la conferenza dei sindaci dell'Ulss 2 Marca trevigiana per il periodico aggiornamento delle amministrazioni comunali sull'andamento nel territorio dell'assistenza medica. "A conclusione delle procedure di assegnazione delle zone carenti di medicina generale – riferiscono in una nota –, delle 97 zone pubblicate ne risultano assegnate 61 a medici frequentanti il corso di formazione. Vista la numerosità delle assegnazioni rispetto allo scorso anno, risulta essere stata efficace la strategia di pubblicare le zone carenti per ambito territoriale, senza vincolo di apertura dell'ambulatorio in una zona determinata”. “Nell'anno 2021 – si legge ancora – è stato assegnato il 42 per cento delle zone pubblicate mentre nel 2022 la percentuale è salita al 55 per cento". (Rev)