Russia: ministero Esteri, rispondiamo alla riduzione di numero diplomatici russi in Estonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia prenderà misure in risposta alla decisione dell'Estonia di ridurre il numero di diplomatici nell'ambasciata russa a Tallinn. Lo ha affermato in una nota la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Le autorità estoni devono sapere che qualsiasi azione ostile nei nostri confronti non rimarrà senza risposta", ha dichiarato Zakharova. L'Estonia, ha aggiunto la portavoce, è uno degli Stati "più ostili alla Federazione Russa", dove "la russofobia fa parte della dottrina ufficiale". (Rum)