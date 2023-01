Costa d’Avorio-Grecia: ministro Esteri Dendias ricevuto da presidente Ouattara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Grecia, Nikos Dendias, è stato ricevuto oggi dal presidente della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara, con cui ha avuto una “proficua discussione” incentrata sul rafforzamento delle relazioni bilaterali, su economia e investimenti e sull’invasione russa dell’Ucraina. È quanto si legge in un messaggio pubblicato su Twitter dal titolare della diplomazia greca, che ha invitato il capo di Stato ivoriano a visitare Atene a nome della presidente, Katerina Sakelaropoulou. Quella in Costa d’Avorio è la prima tappa di un tour che fino al 13 gennaio prossimo vedrà Dendias anche in Ghana e Gabon. Nel suo secondo giorno di visita in Ghana, Dendias incontrerà la ministra degli Affari Esteri e dell'Integrazione regionale, Shirley Ayorkor Botchwey, concludendo il tour venerdì in Gabon, dove terrà colloqui con l’omologo, Michael Moussa-Adamo, il presidente Ali Bongo Ondimba, e il ministro delle Risorse idriche, delle foreste, del mare e dell'ambiente, Lee James Taylor White. La quarta visita di Dendias in Africa occidentale dimostra l’importanza che il governo ellenico attribuisce al rafforzamento delle relazioni con la regione, fa sapere il ministero degli Esteri.(Gra)