Regno Unito: Royal Mail colpita da "incidente informatico"

- L'azienda postale britannica Royal Mail ha rivelato che un "incidente informatico" nei suoi sistemi ha causato "gravi interruzioni nei servizi" di esportazione internazionale. "Non siamo temporaneamente in grado di spedire articoli verso destinazioni estere", ha affermato l'azienda. Royal Mail ha aggiunto di aver avviato un'indagine sull'incidente e di "lavorare con esperti esterni" e di "scusarsi sinceramente" con i propri clienti per i disagi causati.(Rel)