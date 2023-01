Usa: Nasa, scoperto un nuovo pianeta simile alla Terra a circa cento anni luce di distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nasa ha scoperto un nuovo pianeta, denominato “Toi 700 E”, dalle dimensioni simili a quelle della Terra. Secondo l’agenzia spaziale Usa, il corpo celeste orbita intorno ad una stella, ha una composizione rocciosa e sulla sua superficie potrebbe esserci dell’acqua allo stato liquido. Si tratta del quarto pianeta scoperto dagli scienziati statunitensi nel sistema Toi 700 (agli altri sono state associate le lettere B, C e D), che si trova a circa 100 anni luce dalla Terra: di questi, solo due (incluso quello recentemente scoperto) si collocano nella zona abitabile, essendo ad una distanza dalla stella di riferimento che consente di avere acqua liquida sulla superficie e una temperatura media tale da consentire la vita. “Il sistema Toi 700 è uno dei pochi conosciuti che hanno al loro interno un gruppo di più pianeti abitabili”, ha commentato Emily Gilbert, coordinatrice del progetto al Laboratorio della Nasa per la propulsione a getto, in California. (Was)