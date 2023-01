Afghanistan: presidente turco Erdogan, contro l'Islam divieto istruzione superiore per le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha condannato la decisione del governo non riconosciuto dei talebani in Afghanistan di vietare alle donne l’accesso all’istruzione universitaria. “Troviamo disumana e non islamica la recente decisione di impedire alle ragazze con il velo di essere istruite nelle scuole in Afghanistan. Queste ragazze dovrebbero essere istruite nelle scuole. L'Islam non accetta una cosa del genere. Al contrario, vuole che le persone siano istruite dalla culla alla tomba”.(Res)