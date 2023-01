Ucraina: Grossi (Aiea), 3 mila gli impiegati ancora operativi a Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ancora 3 mila gli impiegati ucraini che sono ancora operativi all’interno della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha dichiarato il direttore dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, intervistato da “Rai News 24”. In merito alle accuse che gli ostaggi siano trattati come ostaggi dagli occupanti russi, Grossi ha osservato che non può esprimersi su questo argomento. “Abbiamo avuto però casi individuali di esperti ucraini che sono stati imprigionati. Anche oggi abbiamo avuto uno scambio di prigionieri da Chernobyl”, ha affermato Grossi che ha rivelato che la prossima settimana si recherà ancora una volta in Ucraina dove incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky e altri funzionari del governo di Kiev. “Dopo, la mia speranza è arrivare a Mosca. Ho già incontrato il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo”, ha affermato Grossi rispondendo a una domanda su una sua eventuale visita in Russia. Per il direttore dell’Aiea, il dialogo con la Russia è “indispensabile per arrivare a una soluzione” perché l’impianto nucleare è ucraini, ma sotto il controllo dei russi “e io devo lavorare per trovare una soluzione”.(Res)