Sassoli: Craxi (FI), si è battuto per un'Europa solidale e attenta alla crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un compendio prezioso non solo per trovare notizie ma un riferimento con cui condividere suggestioni afferenti alla dimensione internazionale e locale" Stefania Craxi

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- "La prematura scomparsa di David Sassoli ha toccato nel profondo le istituzioni comunitarie e quelle del nostro Paese, ed è giunta in un momento assai delicato della nostra vita, che ha trasformato tutto il mondo, in particolare l'Europa. Egli si è speso perché l'Unione europea, dopo una prima fase di incertezze, procedesse sulla strada della solidarietà indispensabile ad affrontare un'emergenza pandemica che rischiava di travolgere l'intero impianto comunitario. Da quella stagione, che speravamo avesse archiviato per sempre l'Europa dell'austerity, della burocrazia e dei freddi numeri di bilancio che mettevano in secondo piano la politica, è nato il Recovery Plan con un embrione di debito comune che, indubbiamente, ha aperto sia pure con ritardo una stagione inedita della storia comunitaria". Lo sottolinea Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama, nel ricordare David Sassoli a un anno dalla scomparsa. "Ricordo le sue parole – prosegue la senatrice di Forza Italia – che esortavano a dire basta al rigore e all'austerità, a riprendere in mano un nuovo progetto di speranza che potesse incarnare la nostra Unione, i nostri valori e la nostra civiltà. Sono temi sui quali ho avuto con lui una personale sintonia intellettuale, pur nella diversa collocazione politica, questioni che, oggi come ieri, rappresentano una sfida per noi tutti, e dal cui esito dipendono i destini di una Unione che deve imboccare la strada della politica e delle riforme".(Rin)