Imprese: Mimit su Almaviva, incontro al ministero, passo in avanti per identificare soluzioni

- Si è tenuto oggi a palazzo Piacentini, l’incontro relativo alle attività di Almaviva Contact. La riunione, presieduta dal capo di gabinetto del dicastero, Federico Eichberg ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell’azienda, del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del ministero della Salute, della Regione Siciliana, del comune di Palermo e delle organizzazioni sindacali. Durante - informa una nota - l’incontro è stato ribadito da parte dei ministri il pieno impegno per la risoluzione della vertenza, attraverso l’identificazione di possibili opportunità di lavoro per i servizi di call center nella pubblica amministrazione legati all’attuale situazione sanitaria ed altre possibili soluzioni, anche in un più ampio perimetro di operatività. Inoltre, è stato confermato che la legge di bilancio prevede il rinnovo della cassa integrazione in deroga specifica per i call center. L’incontro verrà riconvocato nei prossimi 10 giorni. (Com)