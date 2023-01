Migranti: Fratoianni (Avs), da Piantedosi cose non vere, stop propaganda farlocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ma si rende conto la presidente del Consiglio Meloni che se il suo ministro dell'Interno continua ad andare in tv a dire cose non vere viene messa in discussione la credibilità stessa delle istituzioni?". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Sostenere che le navi Ong sono il fattore di attrazione per le partenze dei migranti contrasta platealmente con tutte le inchieste e gli studi fatti finora. Mentre si sa che le condizioni meteomarine e la situazione politica e le tensioni nei Paesi della costa mediterranea africana hanno un peso determinante nelle partenze. Per non parlare della propagandata diminuzione degli arrivi in Italia da quando è arrivato questo governo, che dati alla mano non è assolutamente vero. Servirebbe più serietà e meno propaganda e meno notizie false - conclude Fratoianni - da chi ha assunto incarichi cosi istituzionalmente delicati, la presidente del Consiglio lo faccia sapere al titolare del Viminale".