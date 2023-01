Veneto: Bet (Lega-Lv), necessaria attività di diffusione di cultura legalità tra piccole e medie imprese agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Veneto, "in base al settimo Censimento generale dell'agricoltura dell'Istat riferito all'anno 2020, vanta 83.017 aziende agricole, il 7,3 per cento di tutte le aziende agricole italiane. Si tratta, principalmente, di aziende piccole o piccolissime, con una superficie media di 5 ettari. Per questa particolare conformazione, quindi, le imprese sono sì particolarmente esposte al rischio di infiltrazioni criminali, ma sono anche le custodi del territorio e le ideali sentinelle della legalità. Per questo l'attenzione deve essere particolarmente alta, e l'attività di diffusione di una cultura della legalità, in modo particolare tra le piccole e medie imprese agricole, deve essere costante". Lo ha dichiarato Roberto Bet, consigliere regionale dell'Intergruppo Lega-Liga Veneta e vicepresidente della Quarta commissione consiliare che oggi ha partecipato alla seduta dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della legalità, con la partecipazione di Giancarlo Caselli, direttore del comitato scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nel settore agroalimentare di Coldiretti, e Marina Montedoro, direttore di Coldiretti Veneto. "Il pericolo di frodi, legati al cosiddetto Italian sounding, vale a dire lo sfruttamento e l'imitazione del made in Italy, ma anche all'indebita percezione di contributi pubblici, principalmente comunitari, è sempre più elevato e richiede un'attenzione costante. Per combattere questi fenomeni, è essenziale mantenere vivo un coordinamento di azioni tra associazioni di categorie, sindacati e pubbliche amministrazioni, per portare avanti iniziative unificate su questo fronte. La Regione del Veneto continua a portare avanti il proprio impegno, sostenendo l'Osservatorio Agromafie" ha poi concluso. (Rev)