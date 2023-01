Usa: “Cbs”, ex vicepresidente Pence non esclude una candidatura nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, non ha ancora escluso la possibilità di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2024, anche se ritiene che non ci sia “alcuna fretta”. Durante una intervista con l’emittente “Cbs”, Pence ha affermato che “abbiamo ancora tempo”, aggiungendo di voler viaggiare in tutto il Paese nei prossimi mesi. “Voglio ascoltare quello che hanno da dire i cittadini in tutto il Paese: credo che presto nel Partito repubblicano e nel Paese in generale ci sarà una nuova leadership, e sono sicuro che i nostri cittadini sapranno dare un futuro migliore agli Stati Uniti”, ha detto, aggiungendo che la candidatura recentemente annunciata dall’ex presidente Donald Trump non cambierà i suoi programmi o la sua decisione su una possibile corsa nel 2024. Commentando le recenti proteste in Brasile da parte dei sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro, Pence ha ricordato l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, affermando che i due episodi sono in qualche modo collegati. “Quello che avviene negli Stati Uniti ha ripercussioni in tutto il mondo: sono sicuro che quanto è accaduto il 6 gennaio 2021 abbia in qualche modo contribuito”, ha detto. Infine, l’ex vicepresidente ha criticato il dipartimento della Giustizia Usa per come ha gestito il recente ritrovamento di alcuni documenti classificati all’interno di un vecchio ufficio che l’attuale presidente Usa, Joe Biden, ha utilizzato nella sede di un think tank a Washington durante il suo mandato da vicepresidente sotto Barack Obama, parlando di un “doppio standard”. (Was)