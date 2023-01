Sanità: DAmato, su caso ragazza morta per meningite indagine clinica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al caso della ragazza di 27 anni morta per meningite dopo essere stata visitata in diverse strutture sanitarie di Roma, "è in corso un audit specifico che sarà molto serio e puntuale e che sarà reso noto per capire esattamente quali sono le motivazioni e se sono stati seguiti tutti i protocolli clinici e assistenziali". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, assessore uscente alla Sanità, interpellato a margine della presentazione del programma elettorale della coalizione progressista e riformista presso l'hub di via Marsala a Roma. (Rer)