Piemonte: Avetta (Pd), giunta Cirio non ama i treni e chi li usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cosa è chiara: la Giunta Cirio non ama i treni né chi li usa. Sono davvero tante le carenze del servizio ferroviario regionale registrate ed evidenziate dal Comis. Inoltre, in molte aree del Piemonte il nuovo contratto di servizio si sta rivelando peggiorativo sotto molti aspetti Lo ha affermato in una nota stampa Alberto Avetta, consigliere regionale del Pd Piemonte e vicepresidente della commissione Trasporti, commentando l’audizione dei rappresentanti del Comis-Coordinamento per la Mobilità Integrata e Sostenibile, che raccoglie diverse associazioni di pendolari ed utenti dell’area metropolitana torinese e delle province di Alessandria, Asti, Biella e Cuneo. "A cominciare dal fatto che dopo la riduzione del servizio ferroviario a causa dell’emergenza Covid-19, a differenza delle altre Regioni, in Piemonte non è stata più ripristinata la situazione precedente. In più, in molte aree del Piemonte il nuovo contratto di servizio si sta rivelando peggiorativo sotto molti aspetti: servizi ridotti in particolare nei festivi e pre-festivi e carenza di passaggi nelle ore mattutine e serali, che penalizzano i pendolari per studio e lavoro. E ricordo che le associazioni dei consumatori hanno depositato un ricorso al Tar rilevando tutte le incongruenze del nuovo contratto di servizio ferroviario con le prescrizioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti che la Regione Piemonte ha inspiegabilmente preferito ignorare - ha continuato Avetta -. (segue) (Rpi)