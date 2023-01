I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Cisgiordania, morto palestinese colpito da forze israeliane - Il ministero della Salute palestinese ha annunciato la morte di Ahmed Amer Salim Abu Junaid, 21 anni, a causa delle ferite da armi da fuoco usate dai militari israeliani durante un'operazione nel campo di Balata, a est di Nablus, in Cisgiordania. Abu Junaid è morto dopo essere stato colpito alla testa da proiettili veri. Le forze israeliane hanno circondato una casa e successivamente sono scoppiati violenti scontri, durante i quali militari hanno sparato proiettili veri, e hanno lanciato granate e gas lacrimogeni, si legge in un comunicato stampa del ministero della Salute di Ramallah. Intanto, secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano "Haaretz", un uomo di 30 anni è stato moderatamente ferito dopo essere stato accoltellato in Cisgiordania. L'uomo armato di coltello è stato colpito, ma non vi sono informazioni sulle sue condizioni. L'attacco è avvenuto in un insediamento a sud della città palestinese di Hebron, hanno riferito le Forze di difesa israeliane (Idf). (segue) (Res)