- Libano: sessione parlamentare su elezione presidente rinviata al 19 gennaio - La seduta del Parlamento del Libano dedicata all’elezione del nuovo presidente che doveva tenersi domani alle 11:00 (ora locale) è stata rinviata giovedì 19 gennaio dopo la morte dell'ex presidente del Parlamento, Hussein Husseini. Lo ha annunciato il presidente del Parlamento, Nabih Berri, in un comunicato. Il primo ministro uscente Najib Miqati ha proclamato tre giorni di lutto nazionale dopo la morte di Husseini all'età di 86 anni. Husseini, presidente del parlamento dal 1984 al 1992, è stato uno dei fondatori del movimento sciita Amal, attualmente presieduto da Berri, e uno dei principali contributori alla negoziazione dell'accordo di Taif che pose fine alla guerra civile libanese nel 1990. Nei giorni scorsi, alcune fonti citate dal quotidiano “Al Joumhouria” avevano fatto sapere che le posizioni dei diversi blocchi politici non erano cambiate rispetto all’ultima sessione parlamentare. Nei mesi scorsi, il presidente del parlamento, Nabih Berri, ha cercato di avviare il dialogo tra le parti per superare lo stallo, ma l’iniziativa è stata boicottata da Cpl e dalle Forze libanesi. Il Libano è senza presidente della Repubblica dal 31 ottobre 2022, data della fine del mandato dell'ex capo dello Stato Michel Aoun. (segue) (Res)