I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Siria: incontro tra ministro Esteri giordano e inviato russo, focus sulla stabilità nel sud - La Giordania ritiene necessario adottare tutte le misure necessarie per fronteggiare le milizie, il traffico di droga e il terrorismo nel sud della Siria. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi, durante l'incontro con l'inviato speciale del presidente russo per la Siria, Alexander Lavrentiev. Safadi ha sottolineato la necessità di stabilizzare in particolare il sud del Paese vicino, parlando del ruolo della Russia come "fattore di stabilità" e di "garanzia della stabilità" negli accordi di de-escalation e riconciliazione raggiunti nel 2018. “È imperativo raggiungere una soluzione politica che ponga fine crisi siriana, realizzi le aspirazioni del suo popolo, liberare la Siria dal terrorismo, preservi la sua unità e integrità territoriale, ripristini la sua sicurezza, stabilità e ruolo, crei le condizioni necessarie per il ritorno volontario dei rifugiati in conformità con la risoluzione 2254 delle Nazioni Unite", ha detto Safadi. (segue) (Res)