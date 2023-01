© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Iran: ministero Intelligence annuncia condanna a morte per spionaggio dell'ex viceministro della Difesa - Il ministero dell’Intelligence dell’Iran ha annunciato oggi la condanna a morte dell’ex viceministro della Difesa, Alireza Akbari, con l’accusa di spionaggio per conto dei servizi segreti del Regno Unito. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Mehr”. Alireza Akbari, che ha servito come viceministro della Difesa durante il mandato dell'ex presidente Mohammad Khatami (1997-2005), è stato arrestato tra il 2019 e il 2020. Secondo quanto riferito dall’emittente britannica “Bbc Persian”, la moglie Maryam ha espresso preoccupazione che la sua esecuzione possa essere imminente considerato che ieri Akbari è stato trasferito in isolamento. Akbari è stato in passato uno stretto collaboratore di Ali Shamkhani, che era il ministro della Difesa nell'amministrazione Khatami e attualmente ricopre una posizione come segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, un organo decisionale di alto livello. Alcuni osservatori hanno suggerito che le accuse contro Akbari potrebbero essere motivate politicamente da rivali di Shamkhani all'interno del regime. (Res)