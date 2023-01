© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: proseguono le consultazioni su iniziativa di salvezza nazionale - Il segretario generale dell'Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt), Noureddine Taboubi, il decano degli avvocati, Hatem Mziou, il presidente della Lega tunisina per i diritti umani, Bassem Trifi, e il presidente del Forum tunisino per i diritti economici e sociali, Abderrahman Hedhili, si sono incontrati per discutere dell'andamento delle consultazioni sulla "iniziativa di salvezza nazionale", che sarà presentata dalle organizzazioni nazionali al presidente della Repubblica, Kais Saied. Lo riferisce il sito sindacale "Echaab". Il decano degli avvocati Mziou ha dichiarato la settimana scorsa che l'iniziativa "mira a lanciare una riforma economica, sociale e politica complessiva, a condizione che sia presentata al presidente della Repubblica, Kais Saied". Mziou ha sottolineato che è stato raggiunto un accordo sulla necessità che questo dialogo, "che è ancora nella fase delle prime consultazioni, sia complessivo e profondo". Il presidente dell'Ordine degli avvocati ha spiegato che l'iniziativa "non è contro le autorità", ma rientra "nel quadro delle riforme". "Sono fiducioso che il capo dello Stato avrà una risposta e un'interazione positive", ha dichiarato Mziou, secondo cui non è possibile al momento il coinvolgimento dei partiti politici, che dovrebbero "rivedere e migliorare le loro prestazioni e ripristinare la fiducia della popolazione". (segue) (Res)