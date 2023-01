I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: arrestati 13 sostenitori dei gruppi terroristi - Tredici persone accusate di fornire sostegno ai “gruppi terroristici” sono state arrestate in Algeria in diverse operazioni dei reparti congiunti dell’Esercito, mentre dieci ordigni artigianali sono stati scoperti e distrutti nei governatorati di Djelfa, Stif, Boummerdes e Tipaza. Lo ha reso noto oggi il ministero della Difesa algerino in una nota. Nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e "in continuità con il costante impegno volto a contrastare la piaga del narcotraffico nel nostro Paese", reparti congiunti dell'esercito "hanno arrestato 124 narcotrafficanti e sventati tentativi di introdurre ingenti quantitativi di stupefacenti dai confini con il Marocco pari a 12 quintali e 65 chilogrammi di kif trattato, mentre sono stati sequestrati 1,5 chilogrammi di cocaina e 483.485 pastiglie psicotrope”. (segue) (Res)