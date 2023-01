I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: nuovo minimo storico della sterlina egiziana nei confronti del dollaro - La sterlina egiziana ha registrato oggi un nuovo minimo storico nei confronti del dollaro. Secondo quanto riferisce l’emittente panaraba “Al Arabiya”, la sterlina ha toccato il minimo di 32 per un dollaro per poi riprendersi e attestandosi intorno alle 29,5 sterline. Il crollo avviene in un momento in cui il mercato informale di valuta sta affrontando pesanti perdite a causa di un calo della domanda da parte di importatori e società di importazione, dopo che il governo e la Banca centrale hanno avviato azioni per fornire dollari alle aziende di import tramite il mercato ufficiale. Di recente la Banca centrale ha deciso di aumentare i tassi di interesse di 300 punti base in concomitanza con il calo della sterlina rispetto al dollaro, seguito da altre banche a partecipazione governativa che offrono certificati di risparmio per un anno con un rendimento del 25 per cento. Intanto, l'inflazione core è salita al 24,4 per cento su base annua a dicembre 2022, rispetto al 21,5 per cento a novembre, secondo gli ultimi dati della Bana centrale. L'indice dei prezzi al consumo di base ha registrato un tasso mensile del 2,6 per cento nel dicembre 2022, rispetto allo 0,2 per cento dello stesso mese del 2021. (segue) (Res)