- Egitto-Arabia Saudita: ministro degli Esteri Shoukry a Riad per consultazioni politiche - Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, si è recato nella capitale saudita, Riad, per partecipare alla riunione del Comitato di follow-up e di consultazione politica tra i due Paesi. Lo ha riferito il ministero degli Esteri egiziano in una nota. Si tratta della quinta riunione del Comitato di follow-up e consultazione politica dalla sua istituzione, nell'ambito del memorandum d'intesa firmato tra Egitto e Arabia Saudita al Cairo nel 2007. (Res)