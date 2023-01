© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: morti per proteste, governo dispone coprifuoco notturno nella regione di Puno - Il governo del Perù ha disposto un coprifuoco notturno nella regione meridionale di Puno, teatro di violenze costate 18 morti nelle ultime 24 ore. La misura, che sarà valida per almeno tre giorni dalle 20 alle 4, è parte dei provvedimenti annunciati in parlamento del Consiglio dei ministri, Alberto Otarola, nella richiesta di fiducia al parlamento. Il decreto di "immobilità sociale obbligatoria" costringe a rimanere all'interno del domicilio la popolazione, eccezion fatta per gli operatori di tutti i servizi di emergenza e di sicurezza, per le consegne a domicilio e per le persone che debbono comprare, produrre o immagazzinare alimenti, anche per rivenderli. Il governo ha anche promesso pieno sostegno alle indagini per accertare le responsabilità dei fatti e un programma di sostegno sociale a favore delle famiglie delle vittime. (segue) (Res)