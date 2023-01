I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: ex presidente Bolsonaro dimesso da ospedale Usa, potrebbe rientrare a breve - L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato dimesso dall'ospedale di Orlando, negli Stati Uniti, dove era stato ricoverato lo scorso lunedì 9 gennaio per un blocco intestinale. Il miglioramento delle condizioni di salute di Bolsonaro potrebbero permettergli di tornare a breve in Patria. Ieri, 10 gennaio, lo stesso ex capo dello stato aveva annunciato il rientro prima del previsto. "Sono venuto a trascorrere un po' di tempo qui con la famiglia. Ma non ho avuto giorni tranquilli. Prima c'è stato lo spiacevole di domenica a Brasilia e poi il mio ricovero in ospedale", aveva detto in un'intervista alla "Cnn Brasil". "Sono venuto negli Stati Uniti per restare fino alla fine del mese di gennaio, ma intendo anticipare il mio ritorno perché, in Brasile, i medici sanno già del mio problema. Qui i medici non conoscono il mio caso", concludeva. L'ex presidente, sconfitto da Luiz Inacio Lula da Silva alle elezioni di ottobre, si è recato negli Stati Uniti due giorni prima che il suo predecessore assumesse la carica di presidente, lo scorso 1 gennaio. Il ricovero era arrivato invece all'indomani dell'assalto che manifestanti radicali hanno lanciato alle sedi delle principali istituzioni, palazzo presidenziale di Planalto, Parlamento e Corte suprema. (segue) (Res)