I fatti del giorno - America latina (5)

- Brasile: elevato livello di sicurezza in tutto il paese per le manifestazioni convocate oggi - Il primo ministro della Casa civile del Brasile, Rui Costa, ha affermato che il governo federale ha elevato il livello di sicurezza in tutto il Paese in vista delle nuove manifestazioni indette dai sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro in capitali di stato alle 18:00 di oggi. "Abbiamo già adottato misure per rafforzare la sicurezza in tutto il Paese immediatamente dopo che sono iniziate a circolare informazioni di nuove manifestazioni", ha detto il ministro in un'intervista a "Cnn Brasil". In particolare, quanto alla capitale federale Brasilia, Costa ha detto che "la sicurezza nel Distretto federale è in fase di commissariamento del governo e saranno garantiti tutti i rinforzi da parte delle Forze armate oltre che da tutte le altre forze di sicurezza", ha aggiunto. (Res)