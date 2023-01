Lazio 2023: D'Amato, Rocca non ha titoli per parlare di sanità, basta slogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla proposta del candidato del centrodestra Francesco Rocca di abbattere le liste di attesa in 12 mesi, "non ha i titoli per parlare di sanità. Noi abbiamo un programma molto puntuale che abbiamo presentato, articolato e fatto di molti punti". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in merito alla proposta lanciata dal suo avversario del centrodestra Francesco Rocca, che ha promesso di abbattere in 12 mesi le liste di attesa per le visite specialistiche, a margine della presentazione del programma elettorale della coalizione progressista e riformista presso l'hub di via Marsala a Roma. "Sulla sanità ci sono 6 nuovi ospedali, investimenti di 800 milioni per potenziare la sanità territoriale, non si deve andare avanti per slogan - ha aggiunto D'Amato - Bisogna essere seri con gli elettori, non servono slogan ma servono atti e misure concrete e misurabili". (Rer)