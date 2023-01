Veneto: approvato avviso pubblico su edilizia scolastica da oltre 76 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fra le priorità dell'assessorato regionale veneto all'istruzione, c'è quella della programmazione dell'edilizia scolastica che, da quasi due decenni, viene rigorosamente attuata per garantire a tutti gli studenti veneti di usufruire di spazi di apprendimento adeguati e sicuri. Questa volta, grazie ai fondi del Pnnr, sono oltre 76 milioni di euro le risorse che mettiamo a disposizione delle scuole in tutto il territorio regionale grazie all'avviso approvato oggi". Lo ha annunciato Elena Donazzan, assessore regionale veneta all'Istruzione, a seguito dell'approvazione della Giunta regionale dell'avviso sull'edilizia scolastica. "Ribadisco un concetto per me fondamentale. Non si può disgiungere il contenitore dal contenuto: una scuola bella e adeguata è luogo adatto dove adottare metodi didattici al passo coi tempi. Per noi le priorità sono due: da un lato le strutture, dall'altro l'innovazione didattica. Ma la seconda è realizzabile grazie alla prima”, ha proseguito. “Per questo – ha concluso – continueremo ad investire nella riqualificazione dell'edilizia scolastica". (Rev)