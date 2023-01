Spagna: Sanchez, governo continuerà a dare dignità alle pensioni e aumentare salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si è impegnato a proseguire sulla stessa linea degli ultimi tre anni e a "dare dignità" alle pensioni, aumentare il salario minimo e "continuare a proteggere la gente comune". Lo ha detto nel corso della sua partecipazione ad un evento organizzato dall'Unione generale dei lavoratori (Ugt), aggiungendo che quest'anno per la Spagna è "cruciale" in cui i cittadini dovranno scegliere tra due alternative. Da un lato, il suo governo che "protegge l'occupazione e i redditi delle famiglie e utilizza tutti gli strumenti dello Stato a questo scopo". Dall'altro, un modello "ancorato alla difesa degli interessi di pochi potenti", rappresentato in particolare dal Partito popolare (Pp) che intende utilizzare le stesse ricette della precedente crisi finanziaria. (segue) (Spm)